Diario El País revela que Odebrecht pagó U$ 15 millones en sobornos a exfuncionarios en gobierno aprista. Todo apunta a García.

La constructora brasileña Odebrecht pagó 15 millones de dólares en sobornos y coimas a empresarios y altos funcionarios peruanos, a través de ocho cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), entre 2008 y 2015 (gobierno de Alan García y Ollanta Humala), reveló una investigación del diario español El País.

Un informe confidencial de la Policía del Principado, desgrana la ruta del dinero que diseñó la mayor contratista de Latinoamérica para agasajar a trabajadores públicos vinculados a la concesión de obras en Perú.

La constructora pagó a estos funcionarios a través de cuentas en la BPA abiertas a nombre de sociedades panameñas. Y, después, ideó un sistema que permitió a los sobornados recuperar el dinero mediante una telaraña de testaferros y bancos en EE. UU., China, Alemania, Bahamas o Suiza.

Ocultan al beneficiario

“En todos los casos, las estructuras de las cuentas tienen en común que están destinadas a ocultar el verdadero beneficiario. El motivo del uso de testaferros y sociedades offshore es evidente: evitar conocer quién paga y quién recibe”, señala el informe de las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado enero regía el secreto bancario.

El expresidente de la comisión Lava Jato, Juan Pari, manifestó que los verdaderos beneficiarios arman todo un tinglado para evitar que la ruta del dinero llegue a ellos, por lo que consideró necesario que se profundicen las investigaciones en el entorno de Alan García pues muchos de ellos recibieron millones en cuentas que nunca han tocado, lo que indica que no es de ellos y lo están separando para entregar ese dinero “a alguien”, como dice el diario El País.

Añadió que siendo subordinados del expresidente Alan García, son fundadas las sospechas que podría ser el beneficiario mayor, pues se sabe que en el gobierno aprista no se podía tomar una decisión sin su conocimiento de AG, por lo que es poco creíble que muchos de sus funcionarios menores hayan recibido millones de dólares en sobornos sin conocimiento del exmandatario aprista.

Aparentes beneficiarios

Los supuestos beneficiados serían el exvicepresidente de Petroperú Miguel Atala Herrera (US$ 1.3 millones), el exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de Emape durante el mandato de la exalcaldesa Villarán, Gabriel Prado Ramos (US$ 3.600) y el abogado y exdiputado del Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC) Jorge Cánepa Torre (US$ 1.4 milones).

Además, Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult, “una de las mayores adjudicatarias” de Perú. “Odebrecht ingresó en la cuenta de esta familia 2,6 millones de dólares”.

Algo más

Odebrecht se sirvió de la BPA y del Meinl Bank de Antigua y Barbuda para pagar a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obra.

Diario Uno 01.10.2017