Jefe de Estado dio inicio a construcción de puente de autopista Arequipa-La Joya, que beneficiará a más de 1 millón 300 mil habitantes.

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, arremetió contra los nuevos casos de corrupción del pasado revelados en los últimos días por la prensa, y aseguró que su Gobierno se caracterizará por ejecutar obras en favor de la población que no sean cuestionadas por nadie.

“Todos los días abrimos los periódicos y vemos que fulano de tal robó, el otro robó, el juez lo soltó, el fiscal lo soltó ¡Así no es! ¡Cada robo es a tu bolsillo!”, expresó el mandatario ante centenares de pobladores, durante la ceremonia de inicio de la construcción del puente de la autopista Arequipa – La Joya, en el sur del país.

El jefe de Estado indicó que esta obra, como todas las que se viene ejecutando en el territorio nacional, estará exenta de cuestionamientos porque ha dado instrucciones precisas en ese sentido, pues la administración pública “necesita gente honesta” y comprometida con los más pobres.

“Estamos en gobierno nuevo, aquí no hay corrupción, no toleramos la corrupción, tenemos un nuevo contralor (general de la República), es de primera, ustedes van a ver un gobierno con obras no cuestionadas”, aseveró.

Kuczynski informó que el nuevo puente será construido con una inversión de 100 millones de soles por el Gobierno Regional de Arequipa y estará listo en el primer semestre del año 2019.

Precisó que la obra beneficiará a más 1 millón 300 mil arequipeños, quienes podrán transitar de manera rápida y segura por esta vía, facilitando también el transporte de sus productos agrícolas, comerciales e industriales, mejorando así su calidad de vida.

La nueva infraestructura vial, que forma parte de la carretera Arequipa – La Joya – Quebrada río Chili, tendrá una longitud de 550 metros, con doble calzada y dos carriles.

Debido a lo agreste de la geografía, se construirá un puente arco metálico de 175 metros de vano central, completado mediante vanos auxiliares de 35 metros de luz.

El presidente de la República expresó su satisfacción por dar inicio a esta importante obra y aseguró que de la misma forma cumplirá “con el agua, la vivienda y el transporte” en Arequipa y en todo el país.

“Necesitamos agua no solo en las casas, sino en el campo, y lo que vemos es el Misti seco, el Chachani casi seco, el cambio climático es peligroso y tenemos que conservar nuestros recursos para tener agua en el campo y en las casas”, indicó.

Pedro Pablo Kuczynski anunció que en noviembre próximo se dará inicio a la construcción de la represa de Angostura del proyecto agroenergético Majes Siguas II, que permitirá el trasvase de agua para incorporar 38 mil 500 hectáreas a la agricultura.

De igual manera, señaló que su administración tiene previsto habilitar y construir 4 a 5 puertos en los próximos años en el sur del país, entre ellos en Ilo, Tacna y San Nicolás (Marcona).

“Hay obstáculos sí, los hay, pero nosotros persistimos, así como en la campaña persistimos, y seguimos trabajando por los más necesitados”, afirmó.

El mandatario llegó a Arequipa acompañado por el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra; los ministros de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca; y el congresista Sergio Dávila.

La ceremonia, realizada en el kilómetro 20 de la autopista Arequipa – La Joya, tramo denominado Quebrada río Chili, contó con la presencia de la gobernadora regional arequipeña Yamila Osorio, así como de autoridades regionales y locales.