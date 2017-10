Exlegislador señaló que el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Luis Nava, será una pieza clave en las investigaciones.

Debe colaborar con las investigaciones

Ideeleradio.– Si el expresidente Alan García dice no estar involucrado en el caso Odebrecht no tiene por qué alterarse ante las imputaciones, sostuvo el expresidente de la Comisión Lava Jato, Juan Pari, tras acusar al exmandatario de tratar de diluir las investigaciones.

“[¿La reacción de Alan García?] Hace un momento dije que siempre se ha tratado de diluir a la persona natural y al que ha tomado decisiones, y es por eso que siempre la corrupción ha buscado una columna de testaferros para poder ocultar el dinero, eso siempre hace una empresa o personaje corrupto”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En todo caso, si Alan García tiene la claridad de que él no está involucrado, él no puede porque alterarse. Más bien que investiguen a él y a todo su entorno, y hay elementos que obviamente llaman la atención y que tienen que investigarse, no solo de Pilar Nores, también de Luis Nava y de Roxanne Cheesman”, manifestó.

En ese sentido, el exlegislador señaló que el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Luis Nava, será una pieza clave en las investigaciones.

“Luis Nava es clave no solamente por este tipo de operaciones, él ha sido secretario general de Palacio de Gobierno, él conoce quienes entraban, salían y con qué propósito entraban a palacio”, acotó.

Ideele, 04.10.2017