Vocero fujimorista Daniel Salaverry tampoco sabe quién maneja dinero de Fuerza Popular.

Por Henry Cotos Campeán

Cuando le preguntaron sobre el manejo administrativo sufrió amnesia repentina y dijo que luego enviaría los nombres.

Keiko, la hija del reo Alberto Fujimori, ingresó a la Comisión Lava Jato como si estuviera en su local partidario, sonriente y con aires de autosuficiencia; sin embargo, ante una intervención congresal complaciente, no pudo salir airosa al caer en omisiones y contradicciones respecto al manejo administrativo de su partido en la recepción de aportes y realización de cocteles para las campañas del 2011 y del 2016, lo que alimenta las sospechas de que hay cosas que se esconden en Fuerza Popular.

Cuando el congresista de la bancada de Nuevo Perú, Richard Arce, le consultó por su labor administrativa en las campañas electorales y cómo fue el manejo y control de los aportes que recibió su partido, Keiko evitó entrar en detalles y solo atinó a responder que su labor estaba ligada a los temas políticos y a tener contacto con la población.

No responde

De esta forma trató de evadir la respuesta sobre los manejos financieros en la campaña de su partido. “Mi tiempo lo dedicaba sobre todo a mis viajes, a tener encuentros directos con la población, con las comunidades, luego también estaba dedicada a dar entrevistas a los medios locales y regionales, y cuando me encontraba en la capital, con los medios nacionales”, dijo inicialmente.

Agregó que “he participado sí, en los eventos de recaudación de fondos, en los cocteles famosos, he asistido para dar un mensaje y agradecer a las personas que cordialmente participaron e hicieron los aportes correspondientes. El personal administrativo se encargaba de que esta información esté bancarizada y que toda información que ONPE solicitara se pueda entregar”.

Como Villarán

Keiko hizo todo un rodeo para hacer creer que ella no veía la parte administrativa y solo se dedicaba a la campaña electoral. Ante ello, el congresista oficialista Gino Costa comentó que esta situación es demasiado similar a la de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien también señaló en la Comisión Lava Jato, que ella nunca estuvo a cargo del área administrativa de la campaña por la no revocatoria, y no sabía quién había aportado a la campaña.

“Le hice notar la contradicción entre lo enfática que ella ha sido que ni ella ni nadie de su partido ha recibido plata de empresas brasileñas, pero cuando le pregunto quién era el responsable de manejar la plata, ella solo dice que el tesorero, pero le digo que me lo diga y dice que hará llegar los nombres”, comentó.

Los tesoreros

La excandidata que perdió en las últimas elecciones con Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que fueron los tesoreros quienes manejaron las finanzas de su campaña. “¿Pone las manos al fuego por ellos?”, le preguntó Gino Costa.

Keiko respondió que “no pongo las manos al fuego por nadie. Pero puedo decir con absoluta convicción que ningún miembro de mi partido, ni los tesoreros, han recibido aporte alguno”. Costa insistió en pedirle los nombres de estos responsables, pero ella aseguró que se los haría llegar “horas después” de la sesión.

Se verificará

Marisol Espinoza, parlamentaria de Alianza para el Progreso, informó que la Comisión Lava Jato, verificará las declaraciones que Keiko Fujimori brindó ayer en el marco de las pesquisas por el Caso Odebrecht. Dijo que si hubiera dudas en las respuestas, será citada nuevamente. “Esa es la tarea que tenemos, buscar resultados y contrastar”, dijo.

La excandidata presidencial rindió su testimonio ante el grupo de trabajo que preside la fujimorista Rosa Bartra por la anotación en la agenda de Marcelo Odebrecht donde aparece la siguiente inscripción: “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”.

Algo más

Al igual que Keiko, el vocero fujimorista Daniel Salaverry dijo que tampoco sabe quién es el tesorero de Fuerza Popular.

Diario Uno, 14.102.107