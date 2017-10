La acupuntura es un método de curación milenario que consiste en introducir agujas en determinados puntos del cuerpo, según el problema de salud del paciente, con la finalidad de equilibrar la energía del organismo —que fluye en el cuerpo a lo largo de los meridianos—y restablecer la salud.

Los especialistas en acupuntura reconocen cientos de puntos de energía (o miles, los más diestros), de la cabeza a las puntas de los pies. Se conocen los efectos benéficos de este método para curar o aliviar muchísimas enfermedades o alteraciones de la salud, pero nunca se había podido describir qué eran los meridianos de energía con la misma claridad con que se conoce el sistema circulatorio o el sistema linfático.

Esa situación ha cambiado y, de hecho, el estudio de los meridianos es parte del estudio de la anatomía en países del Lejano Oriente. Quienes se han puesto a la vanguardia de los estudios e investigaciones sobre los meridianos a través de los cuales fluye la energía (llamada chi en chino y ki en japonés) son los científicos coreanos. En la década de 1960, el Dr. Kim Bong-Han, de la República Popular Democrática de Corea (“Corea del Norte”), informó de la existencia de conductos de energía que corrían dentro y fuera de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Esto ha sido corroborado y ampliado en la República de Corea (“Corea del Sur”) por investigadores de la Universidad Nacional de Seúl.

Presentamos traducción del artículo “Science finally proves meridians exist”, de Azriel ReShel.





La ciencia finalmente comprueba que los meridianos existen

“En cada cultura y en toda tradición médica anterior a la nuestra, la curación se realizó moviendo energía.” Albert Szent-Gyorgyi, Bioquímico y Ganador del Premio Nobel.

Por Azriel ReShel

Durante siglos, los antiguos guardianes de la sabiduría y curanderos de varias tradiciones tenían una aguda comprensión del cuerpo energético. Las tradiciones de curación de China, India, Japón y el Tíbet, así como de otros países, hablaban de canales de energía, meridianos o nadis a lo largo de los cuales fluía la energía vital.

La vida se consideraba un fenómeno bioeléctrico y vibratorio de la energía y así la salud giraba en torno a equilibrar la energía mediante diversos medios. La vida llegó a existir por la fuerza de la vida y la energía que atraviesa al cuerpo y lo anima, lo que asegura que podamos movernos, respirar, digerir los alimentos, pensar e incluso sentir.

Canales de energía

Esta fuerza de vida o energía, que se llama chi en chino, está compuesta de dos tipos de fuerzas, el yin1 y el yang2, y fluye a lo largo de una compleja red de vías de energía que forman circuito en el cuerpo. Hace más de 2000 años las culturas antiguas sabían de la existencia de estos canales de energía. Se llamaban sen en Tailandia; nadi en la India; meridianos, canales o buques en China y Japón; y canales en el Tíbet. En la India, donde se desarrollaron muchas artes curativas orientales, se dijo que había 72 000 nadis o vías energéticas. Se cree que la enfermedad es un bloqueo en el flujo de energía de estos canales. Una gama de tradiciones curativas, incluyendo acupuntura, acupresión, masaje y yoga, se fundan en el principio de la existencia de canales de energía o vías, conocidos como meridianos, o nadis, que recorren el cuerpo circulando en una extensa red.

Si bien a algunos puede parecer un poco fantasioso concebir la idea de un cuerpo de energía si tenemos carne y hueso, se debe señalar que en principio somos un campo de energía, incrustado en otro campo de energía. Nuestros cuerpos son electromagnéticos por naturaleza y la ciencia ha medido estas frecuencias durante muchos años con instrumentos avanzados, como el electrocardiograma y la resonancia magnética. Numerosos estudios demuestran que estas vías y puntos de energía conducen electricidad incluso cuando no se ponen agujas. Y se ha descubierto que la técnica de masaje shiatsu produce los mismos efectos energéticos. Del mismo modo, se ha observado que el chi kung, tai chi y las posturas de yoga aumentan la conductancia eléctrica en los puntos de acupuntura. Sin embargo, hasta ahora la ciencia nunca había creído en la existencia de los meridianos.

Investigación científica

Recientemente, los científicos de la Universidad Nacional de Seúl confirmaron la existencia de meridianos, a los que denominan “Sistema Primo-Vascular” (SPV). Dicen que este sistema es una parte crucial del sistema cardiovascular3.

Antes, a principios de la década de los años 1960, el científico norcoreano Kim Bong-Han expuso que había encontrado meridianos. Así, el Dr. Kim Bong-Han demostró hace más de 50 años que existen nuevas estructuras tubulares dentro y fuera de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos, así como en la superficie de los órganos internos y debajo de la dermis. Él creía que eran los meridianos conocidos en la medicina tradicional. En reconocimiento a esta investigación, dieron a los meridianos el nombre de conductos o canales Bonghan. Ahora más investigaciones han corroborado la existencia de este sistema en varios órganos.

Los actuales investigadores coreanos creen ahora que el SPV es de hecho el componente físico del sistema de meridianos conocido en la acupuntura. Y también se ha sugerido que este sistema interviene en la canalización del flujo de energía e información transmitida por los biofotones (ondas electromagnéticas de luz) y el ADN.

Los científicos coreanos que estudiaban la medicina oriental con métodos biofísicos inyectaron una sustancia especial que coloreaba los meridianos. Al inyectarla en los puntos de acupuntura, pudieron ver líneas delgadas; y estas no aparecían en lugares que no tenían puntos de acupuntura, en los cuales no hay meridianos. Los investigadores descubrieron que las líneas meridianas no se limitan a la piel, sino que son en realidad un sistema concreto de conductos a través del cual fluye líquido4, el que se suma en la formación de células madre.

Anteriormente, los científicos usaban una combinación de técnicas de imagen y tomografía para observar puntos concentrados de estructuras microvasculares que corresponden claramente al mapa de puntos de acupuntura creado por los acupunturistas chinos de la antigüedad. En un estudio publicado en el Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena5, los investigadores utilizaron la TC de contraste con radiación tanto los puntos de acupuntura como en lugares donde no hay puntos de acupuntura. Las tomografías revelaron claras diferencias entre las estructuras anatómicas de punto de acupuntura y los lugares en que no hay puntos de acupuntura.

El sistema de meridianos

Hay doce meridianos primarios pareados y dos meridianos centrales simples, seis meridianos yang y seis meridianos yin. Los meridianos yang descienden por el cuerpo y los meridianos yin suben. Cada meridiano también está relacionado con un elemento6. Cada meridiano es más activo en cierto momento del día o de la noche y es influido por un elemento o una estación del año.

La naturaleza de los meridianos, en su estructura elemental, y como vasos en que discurre la fuerza de la vida, muestra la complejidad y profunda conexión de nuestro cuerpo, a nivel celular, con el universo. Estamos íntimamente conectados —mediante los elementos, la estructura energética y el flujo de la energía— con toda la vida, a nivel celular y físico. También se dice que nuestra Tierra tiene vías energéticas o líneas geodésicas conectoras7, análogos a los meridianos del cuerpo humano.

¿Cómo se relacionan los meridianos con la salud?

Nuestros cuerpos necesitan equilibrio. Un flujo equilibrado de energía, no en demasía ni muy escaso, es propicio para una buena salud. Esto también es válido respecto de la forma en que vivimos nuestras vidas. El equilibrio es primordial. Solo basta alimento en cantidad suficiente, agua y un estilo de vida sano y equilibrado. Como dijo el Buda: “el camino del medio” o moderación en todas las cosas.

Podemos ver esta armonía y equilibrio en la vida como el equilibrio entre las energías del yin y del yang — o, para decirlo en términos más simples, de lo masculino y femenino—, las dos energías opuestas y catalizadoras del universo.

____________

1 El yang es el principio de lo masculino, relacionado con el cielo y la luz, y que penetra. [Nota de Con nuestro Perú]

2 El yin es el principio de lo femenino, relacionado con la tierra y la oscuridad, y que absorbe. [Nota de Con nuestro Perú]

3 En síntesis, para los investigadores coreanos y chinos el SPV es un tercer sistema circulatorio (los otros dos ya conocidos son el de la sangre y el de la linfa). [Nota de Con nuestro Perú]

4 En un artículo científico del que vertemos un párrafo leemos: “Un líquido, llamado ‘primofluido’, circula en el Sistema Primo Vascular (SPV). Su flujo es más lento que el sanguíneo y el linfático. El primofluido fluye en una dirección, complementando al flujo sanguíneo. El fluido del líquido depende de la frecuencia cardiaca y de la presión sanguínea y linfática. El fluido del SPV tiene ADN en el exterior del núcleo celular”. Miroslav Stefanov, Michael Potroz, Jungdae Kim y otros: “The Primo Vascular System as a New Anatomical System” en Journal of Acupuncture and Meridian Studies, vol. 6, N.o 6, diciembre 2013, pp. 331-338 en http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290113002082 [Nota de Con nuestro Perú]

5 Chenglin, Liu, Wang Xiaohu, Xu Hua y otros: “X-ray phase-contrast CT imaging of the acupoints based on synchrotron radiation” en Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 2013.

6 En la filosofía china los elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua. La idea es que estos elementos son fases o movimientos, porque se interrelacionan y retroalimentan. [Nota de Con nuestro Perú]

7 En inglés, ley line. Es una línea entre puntos de superficie de la tierra conectados por flujos de energía, y que pueden relacionarse con antiguos caminos hoy imperceptibles. [Nota de Con nuestro Perú]

Traducción de Con nuestro Perú de Azriel ReShel: “Science finally proves meridians exist” en Soren Dreier, 03-10-2017

http://sorendreier.com/science-finally-proves-meridians-exist/