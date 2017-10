— Se estima mayores despachos de langostinos por la apertura del mercado chino.

— La empresa privada trabaja con Sanipes para implementar las líneas de base exigidas por la normativa de China y se haga las especificaciones en el Protocolo Sanitario, firmado por ambos gobiernos.

Viernes 29 de setiembre.- Las exportaciones peruanas de pesca para Consumo Humano Directo (CHD) deben alcanzar alrededor de US$ 1,100 millones al cierre de este año, de los cuales US$ 200 millones serían de especies acuícolas, señaló el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Asociación de Exportadores (ADEX), Henry Quiroz.

En la inauguración del “Salón de Pesca” de la feria Expoalimentaria 2017, el representante del gremio exportador informó que los despachos de especies hidrobiológicas para el CHD de enero a agosto (preliminar) llegaron a los US$ 778 millones 649 mil, cifra que representaría un crecimiento de 41.2% respecto al mismo periodo el año anterior. La pota es el producto principal.

“Hay una gran recuperación de la pota en estos primeros ocho meses del año, básicamente porque se ha presentado una gran concentración de volumen que ha permitido una mayor captura. Esperamos que otras especies como el jurel y la caballa refloten en los últimos meses del año, ya están apareciendo estas especies en el sur y eso indica buenas expectativas”, indicó.

Productos acuícolas

Respecto a los envíos de especies acuícolas, Henry Quiroz señaló que hay que esperar el 2018 para ver una recuperación de las conchas de abanico, que fueron afectadas por la mortandad que sufrieron en la zona de Sechura (Piura), malogrando alrededor del 80% de la producción nacional de esta especie.

Agregó que se espera que la exportación de langostinos para el 2017 tenga un crecimiento de 15%, por la apertura del mercado chino, el más importante en lo que respecta a este producto. En ese sentido, la empresa privada trabaja con Sanipes para implementar las líneas de base exigidas por la normativa del país asiático y se haga las especificaciones en el Protocolo Sanitario, firmado por ambos gobiernos.

“Se viene preparando todo el complementario para cumplir con las exigencias que indica el memorándum de entendimiento acordado entre ambos países. Esto debe lograrse para enero del 2018 y de esa manera incrementar nuestras exportaciones a ese mercado”, manifestó.

Especies más demandadas

Entre los las especies hidrobiológicas) que más se despacharon entre enero y agosto podemos mencionar a la pota (US$ 311 millones 712), colas de langostino (US$ 127 millones 820 mil), conchas de abanico (US$ 33 millones 637 mil) caballa congelada (US$ 30 millones 432 mil), entre otros.

Expoalimentaria representa una gran oportunidad para seguir posicionado la oferta peruana de productos pesqueros para CHD en el mundo. Entre las empresas que participan en la feria están Atisa, Seafrost, Perupez y Exalmar.