En primer semestre del 2017

Las exportaciones de la Macro Región Centro se incrementaron 50,4% en el primer semestre de este año, al sumar US$ 5,251.4 millones, según un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este crecimiento es resultado del desempeño positivo del sector tradicional, principalmente minero, cuyos envíos alcanzaron los US$ 4,506.2 millones, equivalente a un aumento de 56%. Los productos tradicionales concentraron el 85,8% del total exportado por esta macro región.

Las exportaciones mineras, responsables del 73,3% del valor exportado (US$ 3,847.2 millones), se incrementaron 62,7%.

El principal producto exportado fue el cobre (representó el 61,6% de los envíos), que sumó US$ 2,776.7 millones, registrando un crecimiento de 77,5%. Los envíos de zinc ascendieron a US$ 394.4 millones y se incrementaron en 157,9%, aunque solo significaron el 8,8% del total exportado.

Mientras que los despachos del sector de petróleo y derivados, que tuvieron una participación de 6,3% (US$ 260 millones), aumentaron 27,1%.

Por su parte, los envíos de productos no tradicionales sumaron US$ 745.2 millones, equivalente a un incremento de 23,8% con respecto al primer semestre del 2016. Este sector tuvo un peso de 14,2% en la estructura exportadora de esta parte del país.

Las exportaciones agropecuarias, que concentraron el 10% del valor total despachado (US$ 527 millones), crecieron 21,6%. Este resultado se debió principalmente a los mayores envíos de uvas frescas (20,7%) y paltas (15,2%). No obstante, las exportaciones de espárragos disminuyeron 13,8%.

El CIE de PERUCÁMARAS señala que el principal mercado de destino de esta macro región fue China (con una participación de 47,5% del total exportado), cuyas compras se incrementaron en 68,4% frente al primer semestre del año anterior. Le siguen Estados Unidos (8,2%), Japón (5,9%) y Corea del Sur (5,2%), donde las exportaciones aumentaron 37,3%, 218,8% y 76,5%, respectivamente.



Por regiones

De las ocho regiones que conforman la Macro Región Centro, Áncash, Ica y Apurímac son las que registraron la mayor participación en las exportaciones totales con el 33,6%, 28,9% y 24,6%, respectivamente. Les siguen Junín (8,9%), Ayacucho (2,6%), Pasco (0,8%), Huancavelica (0,4%) y Huánuco (0,2%).

Áncash

Las exportaciones de Áncash alcanzaron los US$ 1,765.5 millones entre enero y junio del presente año, equivalente a un aumento de 38,8% con relación al mismo periodo del 2016.

Los envíos del sector tradicional, responsable del 93,9% del total despachado por esta región (US$ 1,657.3 millones), se incrementaron en 37,7%.

Las exportaciones mineras crecieron 30,5%, debido al avance de los despachos de cobre (11,4%), su principal producto exportado, y zinc (474,7%). El sector minero representó el 77,9% del valor total exportado (US$ 1,374.7 millones).

Los despachos del sector pesquero, que tuvieron una participación de 16% (US$ 282.5 millones), exhibieron un aumento de 88,8%, explicado por las mayores exportaciones de harina de pescado (106,9%) y aceite de pescado (46,4%).

En tanto los envíos de productos no tradicionales, que concentraron el 6,1% de sus exportaciones (US$ 108.3 millones), aumentaron 56,1%.

Las exportaciones agropecuarias, que concentraron el 3,8% de los envíos (US$ 66.9 millones), se incrementaron en 48%. Entre los productos con mayor presencia destaca el mango, cuyos envíos crecieron 44%; uvas (629,7%) y palta (17,1%). En tanto los espárragos frescos cayeron 2,6%.

Los envíos de productos pesqueros, que representaron el 1,8% (US$ 31.7 millones), crecieron 61,6%, producto de las mayores exportaciones de conchas de abanico (49%).

Ica

La región de Ica exportó US$ 1,516.2 millones, lo que significó un incremento de 26,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los despachos de productos tradicionales, que concentraron el 60,8% del total exportado (US$ 922.4 millones), aumentaron 26,9%. Las exportaciones mineras se incrementaron en 54,1%, producto del avance de los envíos de hierro (68,1%), estaño (18,9%), cobre (320,9%) y oro (4,6%). Este sector representó el 37,2% del total exportado (US$ 563.5 millones).

Los envíos de petróleo y derivados crecieron 27,1%, explicado por un incremento de 36% de los despachos de nafta (combustible derivado del petróleo).

Mientras que los envíos de sus productos no tradicionales, que representaron el 39,2% (US$ 593.8 millones), aumentaron 25,9%, debido al desempeño positivo alcanzado por el sector agropecuario (17,9%), que sumó US$ 435.6 millones. Sus principales productos despachados fueron las uvas, cuyos envíos crecieron 15,7%; las paltas (17%) y otras frutas frescas (52,1%). No obstante, los despachos de espárragos se redujeron en 14,7%.

Apurímac

Apurímac alcanzó los US$ 1,293.5 millones en envíos al exterior en el primer semestre del presente año, registrando un aumento de 260,9%.

Las exportaciones tradicionales, que concentraron casi la totalidad de los envíos (US$ 1,293.4 millones), crecieron 261%. Este resultado se debió exclusivamente al sector minero, que explicó casi el 100% de los envíos (US$ 1,293.1 millones).

En tanto los despachos agrícolas, que tuvieron como único producto el café, sumaron US$ 346,800, exhibiendo una reducción de 32,4%.

Los envíos de productos no tradicionales significaron US$ 107,671 y cayeron 17,5%. No obstante, las exportaciones agropecuarias crecieron 22,3%. Destacaron los espárragos (US$ 39,600), paltas (US$ 34,500) y otras semillas, principalmente jojoba (US$ 30,200).

Junín

Los despachos procedentes de Junín totalizaron US$ 465 millones; 58,6% más a lo registrado entre enero y junio del 2016.

Las exportaciones tradicionales (que tuvieron una participación de 97% en esta región) sumaron US$ 451.1 millones y mostraron un aumento de 61,3%, debido principalmente al mayor avance del sector minero (62,3%), el cual concentró el 94,2% del valor exportado (US$ 438 millones). Los envíos de minerales de cobre, principal partida de exportación, aumentaron 84,6%; mientras que las exportaciones de zinc se incrementaron en 65%.

El sector agrícola tradicional creció 34,4%, como resultado de sus envíos de café que alcanzaron los US$ 13 millones.

En tanto los despachos no tradicionales, que explicaron el 3% de las exportaciones (US$ 13.9 millones), crecieron 4,3%. Las exportaciones agropecuarias, principal sector no tradicional, aumentaron 70,7% (US$ 12 millones), debido al incremento de los envíos de kion (116,2%) y cacao (922,3%).

Ayacucho

La región de Ayacucho exportó US$ 136.4 millones, lo que significó un aumento de 29,3% con respecto al periodo de enero-junio del año pasado.

Las exportaciones tradicionales (US$ 127.4 millones), que representaron el 93,4% de los envíos totales, registraron un incremento de 30,2%. El sector minero explicó el total exportado y exhibió un aumento de 30,6%, debido a los mayores envíos de oro (27,3%) y cobre (1650,5%).

Los envíos no tradicionales, que explicaron el 6,6% del total despachado por esta región, ascendieron a US$ 8.9 millones, registrando un aumento de 17,7%.

El sector con mayor participación fue el agropecuario (6,3%), que registró un crecimiento de 22,6% (US$ 8.6 millones), impulsado por las mayores exportaciones de quinua y tara en polvo (53,7% y 894,9%, respectivamente).

Pasco

Las exportaciones de Pasco alcanzaron los US$ 43.6 millones a junio de este año, equivalente a una caída de 76,3% con relación al mismo periodo del 2016.

El 80,5% del valor exportado en esta región correspondió a productos tradicionales (US$ 35.1 millones). El sector minero concentró casi la totalidad de los despachos (US$ 33.2 millones).

Los envíos del sector tradicional se redujeron 77,6% con relación al mismo periodo del año pasado, debido a las menores exportaciones mineras (-78,5%). Los minerales de zinc y cobre cayeron 53% y 66,8%, respectivamente.

Las exportaciones no tradicionales, responsables solo del 19,5% del total despachado por esta región, disminuyeron 69,4%, al sumar US$ 8.5 millones.

Los envíos de productos siderometalúrgicos, principal sector no tradicional, disminuyeron 69,1%, como consecuencia de un menor avance de las exportaciones de plata aleada (US$ 8.4 millones).



Huancavelica

Los despachos de Huancavelica sumaron US$ 22.4 millones en el primer semestre de este año (25,6% menos con relación al mismo periodo del 2016).

Los envíos de productos tradicionales, que explicaron el 62,6% del total exportado, alcanzaron los US$ 14 millones, mostrando un descenso de 35%, debido a la caída de la minería (-44,3%), sector que concentró el 52,6% de los despachos (US$ 11.8 millones).

Las exportaciones de cobre, principal producto exportado, registraron una reducción de 33,9%. No obstante, los envíos de oro crecieron 43,9%.

El sector no tradicional, que explicó el 37,4% del total exportado por esta región, alcanzó los US$ 8.4 millones, registrando un descenso de 1,9%.

Los productos pesqueros, que tuvieron la mayor participación (34,9%), se incrementaron en 4,1%. El producto más exportado fue el filete de trucha, cuyos envíos aumentaron en 63,5%.

Huánuco

En tanto Huánuco alcanzó los US$ 8.8 millones en envíos al exterior a junio del presente año (82% menos que el mismo periodo del año anterior).

Los productos tradicionales, que representaron el 62,4% del total exportado, registraron una reducción de 87,9% (US$ 5.5 millones). Este resultado se debió al menor avance de las exportaciones del sector minero (-87,7%), pese al crecimiento de su principal producto de exportación, el zinc (49,8%).

En esta región, los envíos de productos no tradicionales, que significaron el 37,6% del total exportado, alcanzaron los US$ 3.3 millones y exhibieron un descenso de 5,5%.

Los despachos agropecuarios, que representaron el 36,9% del total exportado, se redujeron en 5,9%, a pesar del aumento en los envíos de cacao en grano (3,7%), su principal producto exportado.