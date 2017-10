El Área de Estudios Económicos del BCP estima que desaceleración de la inflación anual continuará en los próximos meses debido a la normalización de los choques de oferta.

El Área de Estudios Económicos del BCP prevé que la desaceleración de la inflación anual continuará en oct-17 debido a que seguirá la normalización de los choques de oferta y a un efecto base (oct-16: +0.41%, mediana 2006-2015: +0.13%). De acuerdo con el Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados del BCP, la inflación anual en octubre podría descender a niveles en torno a 2.5%, cómodamente dentro del rango meta.

Como se sabe, según el INEI, la inflación de set-17 fue de -0.02% m/m (ago-17: +0.67%), por debajo de lo esperado por el consenso de mercado (Consenso Bloomberg: +0.05%). El resultado fue explicado principalmente por una disminución del rubro Alimentos y Bebidas (-0.22% m/m), en línea con la normalización parcial del choque de oferta observado de ago-17.

Con este resultado, la inflación anual se desaceleró hasta 2.9% a/a (ago-17: 3.2%), con lo cual volvió al rango meta del BCRP (2.0% +/- 1pp.) y al mismo nivel que jul-17. Por su parte, la inflación anual sin alimentos y energía se desaceleró a 2.5% a/a (ago-17: 2.6%), y acumula 15 meses consecutivos dentro del rango meta.

Si bien en agosto el precio del limón se incrementó 133% m/m y explicó dos tercios de la inflación del mes, en set-17 se contrajo apenas 3.9% m/m.

Por otro lado, el INEI reportó que en ago-17 la pesca se contrajo 40.5% a/a (jul-17: -49%) debido a la menor captura de especies para consumo humano directo (-42.5%) e indirecto (-90.6%). Además, la minería registró un crecimiento de 4.4% a/a (jul-17: 4.3%) mientras que los hidrocarburos se contrajeron 0.5% a/a (jul-17: -11.0%). El sector construcción avanzó 4.8% a/a, el tercer mes consecutivo de expansión y registro más alto en 18 meses.

En el 3T17, el PBI habría crecido en torno de 2.2% a/a ante un menor impulso de los sectores primarios (~1%, 2T17: 6.3%) y una aceleración de los sectores no primarios (~2.5%, 2T17: 1.3%). Cabe destacar que en el 3T17, la inversión privada habría registrado su primera expansión y dejó atrás 14 trimestres consecutivos de contracción, mientras que la inversión pública se expandió en torno de 7% a/a. En el 4T17, el PBI crecerá casi 3% a/a debido al mayor gasto público (primarios: ~2% a/a vs no primarios: ~3.5% a/a).