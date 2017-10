A excepción de agro tradicional, químico, minería no metálica y maderas. Entre enero y agosto presentaron un alza de 23.9%, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Las exportaciones peruanas entre enero y agosto del 2017 sumaron US$ 27 mil 487 millones, lo que representa un incremento de 23.9% respecto al mismo periodo del 2016, destacando los minerales, principalmente el cobre y oro que crecieron en 39.5% y 5.5%, respectivamente, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El presidente del gremio, Juan Varilias Velásquez, detalló que los despachos nacionales se afirman en su proceso de recuperación iniciada a mediados del año pasado con algunas excepciones como el agro tradicional, químico, minería no metálica y madera.

En ese sentido, consideró importante que los sectores público y privado trabajen una agenda que permita a la actividad industrial salir de la situación en la que se encuentran. “Pueden sumarse a los otros motores que impulsan la recuperación del país, de tal forma que podamos entrar a una fase de crecimiento mucho más alta, impulsado por el mercado externo y el interno”, refirió.

Por ello, Varilias instó a concentrar nuestra atención en la exportación como el primer motor del crecimiento, tal como lo fue entre el 2004 y el 2006. Añadió que, como sucedió en la década pasada, puede cumplir un rol de ignición en la generación de empleo lo que a su vez ayudará a recuperar el dinamismo del mercado interno mediante el mayor consumo doméstico.

Solo en agosto, las exportaciones totales sumaron US$ 3 mil 813 millones 551 mil, 20% más respecto a agosto del año pasado. Esa tasa es la quinta más alta en lo que va del año, luego de febrero (48%), junio (43%), enero (35%) y mayo (24%).

El sector más importante entre enero y agosto es el tradicional (US$ 20 mil 137 millones) con un crecimiento de 29.8% y una concentración del 73.2%, mientras que el no tradicional (US$ 7 mil 349 millones), presentó un alza de 10% y una participación de 26.8% restante.

Oferta tradicional

El subsector primario con el mejor comportamiento fue la minería al sumar poco más de US$ 16 mil millones, seguido del petróleo y gas natural (US$ 2 mil 122 millones), la pesca (US$1,626 millones y el agro (US$ 338 millones 972 mil). Todas las actividades crecieron a excepción del agro (-6.8%).

La ADEX detalló que los principales productos tradicionales son el cobre, oro, harina de pescado, cinc, plomo, gas natural, gasolinas sin tetraetileno de plomo, hierro, plata y demás aceites. El café está en la posición N.° 13, con una contracción de -4.1%.

Los principales mercados de los despachos tradicionales fueron China, Estados Unidos, Suiza, India, y Japón, que concentran el 64%. Otros en el ranking son Corea del Sur, Brasil, España, Canadá y Panamá. Este último sorprendió con un crecimiento de 215.1%, por su mayor demanda de aceite de petróleo. India también incrementó su demanda en 199% (oro y cobre principalmente).

No tradicionales

Los envíos no tradicionales tuvieron como su subsector más significativo a la agroindustria (US$ 3 mil 054 millones). Sobresalen la palta (44.6% de crecimiento), uva fresca (20.6%), espárragos frescos (-6.5%), preparaciones para alimentación de animales (48.2%), mangos (8.4%) y bananas (-2.6%), entre otras.

La pesca para el Consumo Humano Directo (CHD) parece consolidar su recuperación, entre enero y agosto fue el sub sector que más creció (42.5%), al superar los US$ 786 millones. La pota congelada, pota preparada y en conserva, colas de langostino, caballa congelada y los filetes de pescado, son sus partidas más solicitadas, puntualizó el gremio exportador.

Respecto de las exportaciones manufactureras, los despachos de productos químicos (US$ 873 millones) cayeron -1.9%. La siderometalurgia (US$ 726 millones 717 mil) creció 14.2%, las confecciones (US$ 560 millones 195 mil) 1% y los textiles (US$ 254 millones 912 mil), presentaron un incremento de 7.3%.

Los EE. UU. se mantiene como el mercado más importante para la oferta peruana con valor agregado (paltas, espárragos y uvas), seguido de Países Bajos (palta, mango y plátanos), Ecuador (preparaciones para animales, filetes de pescado y preparaciones de limpieza), Chile (placas y baldosas de cerámica, ácido sulfúrico y paltas). Otros son España, Colombia y Bolivia.