Cumbre Internacional de Comercio Exterior de la CCL, a realizarse el 12 de octubre, permitirá analizar con profundidad el comportamiento de las exportaciones peruanas en países como EE.UU. y la UE.

El desempeño de nuestras exportaciones en lo que va del presente año, podría traer algunas novedades en sectores como el Metal-Mecánico, Químico y Sidero-Metalúrgico, y EE.UU. es un mercado atractivo para ello, por lo que sigue siendo uno de los principales destinos para nuestras exportaciones, informó Carlos Posada, director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (IDEXCAM) de la CCL.

"Las exportaciones del sector Metal-Mecánico alcanzaron los US$ 62.747 millones en el periodo enero-julio de este año; y las exportaciones del sector Químico y Sidero-Metalúrgico fueron de US$67.637 y US$165.867 millones en ese mismo periodo", informó el director de IDEXCAM, Carlos Posada.

Asimismo, explicó que las perspectivas de la economía norteamericana y los planes de apoyo a la industria que el Gobierno de Trump está teniendo (mejora de la productividad, reducción de impuestos y apoyo a las inversiones), permitirán que la producción de productos industriales y de manufactura, así como la industria innovativa y tecnológica, requieran insumos del sector Metal-Mecánico, Químico y Siderúrgico, que precisamente tiene el Perú.

"Los insumos metálicos o minería no metálica, por ejemplo, se utilizan para al elaboración de productos electrónicos como placas, conectores, conductores, pantallas LCD, etc. Todos esos insumos los tiene el Perú, entonces ante la proyección de crecimiento de la producción norteamericana, creemos que nuestro país - con un TLC vigente y por no generar problemas a EE.UU- puede alcanzar un notable crecimiento en dichos sectores. Al cierre del 2017, las proyecciones de crecimiento para estos tres sectores serían de 24% ( Metal-Mecánico), 4% (Químico) y 3% (Sidero-Metalúrgico), respectivamente", precisó Carlos Posada.

Por último, agregó que este tipo de temas y otros de interés serán analizados en la XII Cumbre Internacional de Comercio Exterior “El sector privado como motor para el desarrollo del comercio mundial”, que realizarán la Cámara de Comercio de Lima y el IDEXCAM el próximo 12 de octubre.