El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, destacó hoy que las exportaciones peruanas, en los primeros ocho meses del año, alcanzaron los US$ 27 423 millones. Esta cifra es superior en 23,6% a la cifra obtenida en el mismo periodo del 2016.

Este resultado es gracias al desempeño positivo de los sectores tradicional (+29,5%) y no tradicional (+9,9%).

Las importaciones acumularon un incremento de 9,5%. Así, en el periodo (enero a agosto) se registró un saldo comercial superavitario de US$ 1 849 millones, en contraste con el periodo anterior, que registró un déficit de US$ 1 180 millones.

El titular del Mincetur sostuvo que las cifras presentadas solo ratifican el crecimiento sostenido del sector exportador nacional en los últimos 14 meses.

Sectores

De enero a agosto del 2017, el Sector Tradicional creció producto del importante dinamismo Pesquero (+70,9 %); Petróleo y gas natural (+67,7%); y Productos mineros (+23,9%).

En el Sector No Tradicional, destacó el crecimiento de los productos que provienen del agro, tales como granadas (+54%), palta (+44%), uvas (+21%), quinua (+14%), mangos (+8%) y arándanos (+7%).

Destacaron los productos pesqueros como la pota (+94%), colas de langostino (52%) y caballa (+900%); así como los textiles como pelo fino de alpaca (+83%), t-shirts (+6%) y camisas de punto de algodón (2%); y otros sectores tales como vidrio templado (+131%), cemento (+96%), óxido de zinc (+68%) y artículos de joyería (+33%).

Es importante mencionar que entre enero y agosto del presente año, los destinos más dinámicos para los envíos no tradicionales fueron Estados Unidos (US$ 1 989 millones) por la mayor demanda de paltas (+US$ 86,7 millones), uvas (+US$ 32,8 millones) y vidrio templado (+US$ 26,1 millones); China (US$ 287,1 millones), por los mayores envíos de pota en conserva (+US$ 49,1 millones); y la Unión Europea (US$ 1 750,4 millones) por pota congelada (+US$ 34,2 millones) y paltas (+US$ 70,3 millones).

Otro destino fue la Comunidad Andina – CAN (US$ 1 170,2 millones) debido a la mayor demanda de alimentos balanceados (+US$ 45,9 millones) y alambre de cobre refinado (+US$ 22 millones); además de Corea del Sur con US$ 140 millones. Todos estos mercados concentran el 73% de las exportaciones no tradicionales que Perú envía al mundo.

De mantenerse esta tendencia hacia fin de 2017, las exportaciones no tradicionales aumentarán más del 12% y superaríamos los US$ 11 mil millones. “Esta tendencia nos hace mirar con optimismo el 2018. Para ello trabajamos fuertemente en abrir más mercados y promocionar más nuestros productos en el exterior”, comentó el ministro Ferreyros.

Intercambio comercial

El titular del Mincetur afirmó que el comercio exterior sigue favoreciendo el crecimiento del país. Así, en agosto de 2017, el Perú comercializó bienes (exportaciones + importaciones) por US$ 7 348 millones, valor 13,6% mayor al registrado en agosto de 2016. De esta manera, el comercio exterior a agosto totalizó US$ 52 998 millones, creciendo 16,4% respecto al 2016.

El crecimiento del comercio viene siendo impulsado por la exportación, que en agosto aumentó 18,5%. En tanto, la importación subió 8,8% en agosto, acumulando un crecimiento, en los primeros ocho meses del 2017, de 9,5%.