En tanto, producción de cobre, zinc, molibdeno y hierro mantienen tasas de crecimiento.

La inversión minera entre enero y agosto de 2017 alcanzó los US$ 2,833 millones, obteniendo un incremento de 3.8% con respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). De esta manera, las inversiones en minería registraron seis meses de continuo crecimiento.

Según el reporte mensual de la Dirección General de Minería (DGM) del MEM, el incremento se observa en casi todos los rubros de inversión minera, tales como equipamiento minero (31.7%), exploración (31.1%), infraestructura (30.4%), preparación (23.1%), equipamiento de planta de beneficio (12%) e inversiones en explotación (6.7%).

“Estos seis rubros en conjunto suman US$ 2,440 millones, representando el 86% del total de inversiones ejecutadas”, manifestó el titular de la DGM, Alfredo Rodríguez.

El 27% del total de inversiones ejecutadas corresponden a inversiones en infraestructura alcanzando US$ 773 millones. En este rubro destaca Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú con US$ 282 millones de inversión; así como el aporte de Minera Antamina S.A. con US$ 77 millones, y Shougang Hierro Perú S.A.A. con US$ 66 millones.

En tanto, la inversión en preparación registra un total de US$ 292 millones. Este grupo es liderado por Minas Buenaventura S.A.A con US$ 95 millones ejecutados. Del mismo modo, destacan Minera Ares S.A.C. con US$ 32 millones, y Volcan Compañía Minera S.A.A. con US$ 31 millones.

Otro punto a resaltar son las inversiones en exploración que registraron US$ 290 millones, destacando en este rubro Minas Buenaventura S.A.A. con US$ 41 millones, Minera Poderosa S.A. con US$ 29 millones y Marcobre S.A.C. con US$ 24 millones.

Cobre, zinc, molibdeno y hierro mantienen crecimiento

De otro lado, entre enero y agosto de 2017, la producción de cobre mantuvo un crecimiento de 4.24% respecto al mismo periodo del año anterior, al alcanzar 1’590,182 toneladas métricas finas (TMF). La empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. representó el 21.11% de la producción cuprífera, y Minera Las Bambas S.A. ocupa la segunda posición con el 18.48%.

Asimismo, la extracción de concentrados de zinc alcanzó un volumen de 946,429 TMF y un crecimiento de 11.16%, debido principalmente al aporte de Minera Antamina S.A. que registró una participación de 28.93%. En tanto, el molibdeno obtuvo una producción de 18,273 TMF con un incremento de 6.99%, y la producción de hierro creció 9.58% al sumar 6’058,698 TMF.

Suben las exportaciones metálicas

De enero a julio del presente año, el valor de las exportaciones de productos metálicos creció 22.9%, explicado por los incrementos registrados en el cobre y el oro, que juntos representan el 73% de la oferta minera del Perú y el 47.3% del total de las exportaciones nacionales.

La exportación nacional de cobre en términos de valor viene creciendo en 33% en lo que va del año, debido a un incremento acumulado de 24.04% en el precio del metal, así como un mayor volumen de exportación (7.53%). La venta de oro también creció en 3.69% en el mencionado periodo, debido a mayores envíos realizados (4.03%).