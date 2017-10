A 6 años de vigencia del ALC

El TLC entre Perú y Corea del Sur, vigente desde agosto del 2011, potenció nuestros despachos con valor agregado a esa nación asiática, al sumar US$ 140 millones 569 mil entre enero y agosto de este año, 99% más respecto al mismo periodo del 2011, cuando no teníamos ese acuerdo comercial, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El presidente del gremio y presidente del Consejo Empresarial Perú-Corea, Juan Varilias Velásquez, indicó que la oferta agroindustrial y de pesca siguen teniendo muy buena aceptación en ese mercado. “Su población prioriza la salud y apariencia, por lo que las nueces del Brasil, mangos, uva, cacao, plátanos, especies hidrobiológicas; y aguaymanto, que es usado en la cosmética, son parte de la oferta exportable peruana a ese mercado", indicó.

Refirió que la manufactura tiene una pequeña presencia en ese país, principalmente del subsector químico, por lo que se debe trabajar más por hacer competitivo el sector industrial y sumarlo a los motores que permitirán el crecimiento del país.

Exportaciones

La ADEX precisó que los subsectores más beneficiados con el TLC fueron la pesca para Consumo Humano Directo (CHD) y el agro. El primero de ellos (US$ 67 millones 280 mil) creció 31.7% respecto a enero-agosto del 2011. La partida más destacada fue la pota preparada y en conserva, que logró una participación del 55.3% del total de ese subsector. Otras fueron pota congelada, anguila congelada, langostinos enteros congelados y filetes de pescado congelados, entre otros.

Por su parte, las agroexportaciones sumaron US$ 52 millones 654 mil, un monto bastante superior al del mismo periodo del 2011 (US$ 2 millones 210 mil), lo que representó un alza de más de 2,200%. Las partidas más destacadas fueron nueces de Brasil (US$ 17 millones 188 mil), mangos sin cocer o cocidos en agua o vapor (US$ 5 millones 899 mil), uvas frescas, cacao en grano y bananas.

Otro subsector beneficiado por la apertura comercial fue el químico, que llegó a los US$ 7 millones 873 mil, un incremento de 115.7%. Las principales partidas fueron el alcohol etílico, carmín de cochinilla, lacas colorantes, óxido de cinc, ácido ortobórico, materias colorantes de origen vegetal de achiote y materias colorantes de maíz morado.

Respecto de los textiles y prendas de vestir, mientras el primero exportó por US$ 3 millones 294 mil (caída de -35.3%), el segundo sumó US$ 1 millón 723 mil (crecimiento de 40.4%). De otro lado, y si bien aún registran montos pequeños, se debe mencionar el subsector metalmecánico (US$ 150 mil 722) que presentó un alza de 106.2% y la madera (US$ 606 mil 184), 120.5%.

Cifras anuales

La ADEX informó que los envíos de productos con valor agregado a Corea del Sur en el 2016 fueron por US$ 160 millones 428 mil, 22.1% más respecto al 2015. Fue el tercer año consecutivo de crecimiento a ese destino.

El 2016 permitió la recuperación de la pesca para CHD al sumar US$ 85 millones 978 mil, monto superior al del 2015 (US$ 69 millones 973 mil) por una menor captura de especies hidrobiológicas. Las agroexportaciones (US$ 49 millones 306 mil), crecieron en 27.6%.

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Perú y Corea del Sur fue suscrito el 21 de marzo por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, y el Ministro de Comercio de Corea, Kim Jong-Hoon. Entró en vigencia el 1 de agosto del 2011.

A tener en cuenta

La pesca y agro representaron poco más del 85% del total de productos no tradicionales enviados a Corea de Sur.