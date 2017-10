En primer semestre del 2017

Los envíos al exterior de la Macro Región Sur crecieron 11,7% en el primer semestre de este año, al sumar US$ 4,355.5 millones, según un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este resultado es explicado por el mayor avance del sector tradicional, cuyas exportaciones ascendieron a US$ 4,047.5 millones y aumentaron 14,2% con respecto al mismo periodo del 2016. En esta macro región los productos tradicionales representaron el 92,9% del total exportado, siendo el sector minero el que concentró casi la totalidad de los envíos (US$ 4,007.0 millones).

Los despachos de minerales de cobre y sus concentrados, que explicaron el 48,1% del valor total exportado, crecieron 28,2% (US$ 1,945.5 millones). Mientras que los envíos de oro, que representaron el 29,7%, registraron un incremento de 0,7% (US$ 1,202.3 millones).

Por su parte, las exportaciones de productos no tradicionales alcanzaron los US$ 307.9 millones, lo que significó una reducción de 13,5%. Sin embargo, este sector solo tuvo una participación de 7,1% en la estructura exportadora de esta parte del país.

Los envíos agropecuarios aumentaron 15,7%. Este sector representó el 2,2% (US$ 94.3 millones) del valor total exportado por esta macro región. Los principales productos exportados fueron alcachofas (US$ 15.6 millones), nueces de Brasil (US$ 11.8 millones), orégano (US$ 7.9 millones) y aceitunas (US$ 6 millones). También destacaron las exportaciones de quinua (US$ 5.2 millones), algas (US$ 4.7 millones) y uvas (US$ 4.5 millones).

En tanto los despachos del sector textil, que tuvieron 1,9% de participación, se incrementaron en 10,9%.

Mercados

El CIE de PERUCÁMARAS señala que el principal mercado de destino de la Macro Región Sur fue China (con una participación de 33,7% del total exportado), cuyas compras se incrementaron en 27,4% frente al primer semestre del año anterior. Le siguen India (12%), Estados Unidos (11,7%) y Japón (8,2%), donde las exportaciones aumentaron 145,9%, 13,6% y 20%, respectivamente. No obstante, los envíos a Suiza (que explicaron el 8,4%) se redujeron 14%.

Estos países representaron en conjunto el 74,1% de los envíos totales de esta parte del país.

Por regiones

De las seis regiones que conforman esta macro región, Arequipa registró la mayor participación en las exportaciones totales con el 53,1%. Le siguen Puno (16,4%), Moquegua (14,4%), Cusco (13,3%), Tacna (1,9%) y Madre de Dios (0,8%).

Arequipa

Las exportaciones de Arequipa sumaron los US$ 2,313.6 millones entre enero y junio de este año, equivalente a un incremento de 12,7% con relación al mismo periodo del 2016.

El 91,2% del valor exportado en esta región correspondió a productos tradicionales (US$ 2,110.8 millones). El sector minero concentró el 90,1% de los despachos (US$ 2,085.0 millones).

Los envíos del sector tradicional crecieron 17,3% más que el mismo periodo del año pasado, debido al crecimiento de las exportaciones de productos mineros (17,5%), principalmente de los minerales de cobre y sus concentrados que se incrementaron en 29,9% y explicaron el 66,9% del total despachado. No obstante, el oro en bruto cayó 19,8%, aunque solo significó el 19,7% de los envíos mineros.

Mientras que las exportaciones no tradicionales, responsables del 8,8% del total despachado por esta región, cayeron 20,4% (US$ 202.8 millones).

Los despachos del sector textil (que tuvieron una participación de 3,4% en la estructura exportable de Arequipa) crecieron 11,7%, alcanzando los US$ 78.2 millones, principalmente por los mayores envíos de lana de alpaca e hilados de lana de oveja.

En tanto los envíos agropecuarios, que representaron el 2,4%, se incrementaron en 13,4% (US$ 56 millones), impulsados por el crecimiento de las exportaciones de preparaciones y conservas de alcachofas (48,5%) y algas (16,7%). No obstante, los envíos de uvas cayeron (2,2%).

Puno

Los despachos de Puno sumaron US$ 715.3 millones en el primer semestre de este año (7% más con respecto al mismo periodo del 2016).

Los envíos de productos tradicionales, que explicaron el 98,9% del total exportado, ascendieron a US$ 707.3 millones, mostrando un crecimiento de 6,8%, debido al mayor avance de la minería (6,9%). Este sector concentró el 98,3% de los despachos (US$ 703.3 millones).

El principal producto exportado fue el oro en bruto que creció 8,3%. Esta partida representó el 99,4% de las exportaciones mineras.

Las exportaciones no tradicionales, que solo explicaron el 1,1% del total exportado por Puno, sumaron US$ 8 millones, registrando un aumento de 30,7%.

Los productos agropecuarios, que tuvieron la mayor participación (0,5%), disminuyeron 10,8% (US$ 3.7 millones), explicado por la reducción de los envíos de habas (-61,3%), pese al incremento de los despachos de quinua (3,4%), su principal producto de exportación.

Moquegua

La región Moquegua exportó US$ 628.3 millones, lo que significó un descenso de 1,6% en comparación al periodo de enero-junio del año pasado.

Las exportaciones tradicionales (US$ 608.2 millones), que representaron el 96,8% de sus despachos totales, registraron una reducción de 1,4%. El sector minero registró la mayor participación (95,2% del total exportado) y exhibió una caída de 1,8%. Los envíos de cobre, que representaron el 89,3% de las exportaciones mineras, descendieron en 1,5%.

Los despachos no tradicionales, responsables del 3,2% del total despachado por esta región, sumaron los US$ 20 millones, registrando una reducción de 5,9%. El sector con mayor participación fue el pesquero (1,6%), que registró un aumento de 96,5% (US$ 10.2 millones). Sus principales productos exportados fueron los filetes y carnes de pescado (que aumentaron 107%).

Cusco

Por su parte, Cusco alcanzó los US$ 579.5 millones en envíos al exterior a junio del presente año (28,4% más que el mismo periodo del año anterior).

Los productos tradicionales, que representaron el 98,1% del total exportado, registraron un incremento de 30,9%, al sumar US$ 568.5 millones. Este resultado se debió al mayor avance de las exportaciones del sector minero (31%), principalmente de minerales de cobre (24,3%).

En esta región, los envíos de productos no tradicionales, que significaron el 1,9% del total exportado, alcanzaron los US$ 10.9 millones y exhibieron una reducción de 35,5%. El sector con mayor participación fue el agropecuario (1%). Los despachos agropecuarios cayeron 4,4%, debido a los menores envíos de preparaciones y conservas de alcachofas (-20,5%), pese al incremento de los despachos de maíz (132,4%).

Tacna

En el primer semestre de este año, Tacna registró envíos por un valor de US$ 84 millones; 20,1% más que lo registrado en el mismo periodo del 2016.

Las exportaciones no tradicionales, que concentraron el 68,1% del total enviado, sumaron US$ 57.2 millones y mostraron un crecimiento de 15,6%. El sector con mayor peso fue el pesquero (27,8%), cuyas exportaciones se incrementaron en 18,7% (US$ 23.4 millones).

En tanto los despachos de productos agropecuarios, que explicaron el 24,5% (US$ 20.6 millones), crecieron 29,7%, como resultado de la mayor exportación de orégano (72,2%) y aceitunas (9,6%).

En esta región, los productos tradicionales, que fueron responsables del 31,9% del total exportado, alcanzaron los US$ 26.8 millones y registraron un incremento de 30,9%. Este resultado es producto del desempeño positivo de los envíos del sector minero (31%).

Los principales productos despachados fueron el oro (US$ 17.2 millones), así como los minerales de molibdeno, que cayeron 60,7% (US$ 7.8 millones).

Madre de Dios

Por último, los envíos al exterior procedentes de Madre de Dios totalizaron los US$ 34.8 millones; 95,9% más que el mismo periodo del 2016.

Las exportaciones del sector tradicional, que tuvieron una participación de 74,2%, se incrementaron en 154,2%, al sumar US$ 25.8 millones. Esto es explicado por el crecimiento de los envíos de oro, único producto tradicional exportado por esta región.

En tanto los envíos de productos no tradicionales, que concentraron el 25,8% del total exportado, ascendieron a US$ 9 millones, monto superior en 18,1% al alcanzado en el mismo periodo del 2016.

Los productos agropecuarios registraron la mayor participación (23,7%) y crecieron 37,2% (US$ 8.2 millones), impulsados por los mayores envíos de nueces de Brasil (34%), que explicaron el 88,5% del total exportado en este sector.