Exportaciones se recuperan lentamente, a agosto sumaron US$ 3,062 millones, 5.8% más respecto al mismo periodo del 2016.

La Asociación de Exportadores (ADEX), apuesta por la industria exportadora como motor del crecimiento de la economía peruana por lo que prepara una propuesta que será presentada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a fin de instalar Mesas Ejecutivas Sectoriales que permitan impulsar la metalmecánica, confecciones y químicos.

Luego de resaltar la instalación de las Mesas Ejecutivas Sectoriales de los sectores agroexportación, forestal, acuicultura y turismo, hace unos días, el presidente del gremio empresarial, Juan Varilias Velásquez, detalló que ADEX prepara la documentación necesaria para presentar esa iniciativa.

“Tenemos confianza en que la ministra Claudia Cooper, continuará con el trabajo que estábamos realizado con su antecesor Fernando Zavala, tanto con las mesas ya instaladas como las nuevas que estamos proponiendo para los sectores mencionados, los cuales podrían sumarse a los motores que impulsan el crecimiento del país y de esa manera llegar al bicentenario de la independencia del país, duplicando las exportaciones”, dijo.

Felizmente, continuó, el gabinete encabezado por Mercedes Araoz y el MEF entienden que la política macroeconómica es útil para estabilizar y hacer crecer la economía y que las políticas sectoriales son las llamadas a desarrollar nuevas capacidades de crecimiento porque gran parte de nuestra riqueza económica no puede aprovecharse en todo su potencial por trabas institucionales y estructurales que solo pueden ser identificadas y superadas mediante un trabajo público-privado como el que se propone hacer en las mesas ejecutivas sectoriales.

Varilias refirió que la exportación del sector industrial en el primer semestre del año generó 224 mil 656 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. El subsector confecciones creó 106 mil 058, seguido de la siderurgia, textil, metalmecánica y químico. Ese número podría incrementarse de poner en marcha acciones promotoras.

Cifras actuales

La ADEX reportó que las exportaciones industriales sumaron US$ 3 mil 062 millones 603 mil, entre enero y agosto último, 5.8% más respecto a similar periodo del 2016. El principal sector por monto exportado fue el químico (US$ 872 millones 953 mil), que cayó -1.9% por los menores despachos a Venezuela, mercado que importaba hasta el 2012 por más de US$ 128 millones y que a agosto del presente año, apenas bordea los US$ 5 millones.

La sidero-metalurgia (US$ 726 millones 717 mil) creció 14%, luego de presentar continuos retrocesos en años anteriores. Sus principales destinos fueron EE.UU., Colombia, Bolivia, Bélgica, y Sudáfrica. Se debe resaltar la creciente demanda de Turquía (74%), Panamá (218%) y Bangladesh (233%) que hasta el 2012 demandaron esos productos por menos de US$ 1 millón.

Cadena textil-confecciones

Los envíos de la cadena textil-confecciones ascendieron a poco más de US$ 815 millones 541 mil. Las confecciones (US$ 560 millones 195 mil) crecieron 1% y los textiles (US$ 254 millones 893 mil), 7.4% luego de experimentar cifras en rojo.

La metalmecánica (US$ 324 millones 445 mil), viene de continuas caídas pero ahora registró un incremento de 6.9% en comparación al periodo enero-agosto del año pasado (US$ 303 millones). Sus principales destinos fueron EE.UU., Chile, Ecuador, Bolivia, y México. La ligera alza de los despachos obedece también a la creciente demanda de mercados como Emiratos Árabes Unidos, Tailandia y Rusia.



A tomar en cuenta

La oferta industrial entre enero y agosto llegó a 155 mercados, cuyo ranking fue liderado por Estados Unidos que concentró el 26.3% del total.

Las exportaciones industriales cayeron -6% entre enero y agosto del 2016, -16% entre enero y agosto del 2015 y -3% en ese mismo periodo del 2014.