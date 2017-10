San Isidro, 03 de Octubre del 2017

Con todo respeto me permito distraer su atención señora Presidente del Consejo de Ministros, a fin de saludarla y desearle éxitos y aciertos en la dirección y manejo del sensible encargo a su persona decidido por el señor Presidente de la República; así mismo, en vía de ilustración, adjuntarle fotocopia de la carta de la fecha, cursada al señor Contralor General de la República, tres folios, la misma que tiene relación con algunos de los tantos aspectos negativos y quebradizos que adolece la situación actual referida al proceso seguido para la construcción del Aeropuerto Internacional de CHINCHERO-Cusco, obra aeroportuaria que se pretende sea de carácter instrumental de precisión, todo tiempo meteorológico, 24 horas, emplazada a 3,720 metros de altitud y en una zona de orografía difícil, la misma que, de concluirse su construcción e iniciar operaciones, sería el quinto aeropuerto más alto del planeta.

El transporte aéreo es un sector estratégico para el crecimiento económico de cualquier país y su pilar fundamental es la operación segura y rentable de las aeronaves, especialmente, cuando los escenarios de operación previstos son de extrema altitud y de difícil orografía, como lo es el área de CHICHERO-Cusco.

La operación en un área terminal –o de inicio-- de maniobra es compleja, con distintos flujos de tráfico de arribo y salida; con cambios frecuentes en el rumbo, altura y velocidad de las aeronaves y bajo instrucciones precisas y tácticas del Control de Tráfico Aéreo para secuenciar y separar las aeronaves en sus precisos y rigurosos cursos instrumentales hacia y desde el aeropuerto.

La coexistencia con obstáculos en el terreno no debe implicar importantes restricciones operativas, siempre y cuando se establezcan ---previos estudios profesionales--- los cálculos para ubicar y emplazar en el terreno las ayudas electrónicas, locales y periféricas, que guiarán y orientaran a las aeronaves en su exacto vuelo instrumental, es decir, alturas, velocidades y rumbos, complementado esto con el matemático diseño de los patrones de vuelo de espera, aproximación, tráfico, aterrizaje, decolaje y/o de aproximación frustrada; a lo que se suman precisos ajustes operacionales y procedimientos de Control de Tránsito Aéreo, que permitan altos niveles de seguridad y eficiencia teniendo muy presente aquellas circunstancias en que las aeronaves en vuelo, dentro del área controlada, pierdan uno de los motores, agravada esta peligrosa y grave situación por la extrema y considerable altitud de Chinchero y en posibles condiciones de clima adverso o en horas de oscuridad.

Un aeropuerto moviliza miles de miles de aeronaves, ergo, cientos de miles de vidas humanas. La seguridad de las aeronaves, pasajeros y tripulaciones, es lo fundamental, sin perder de vista la propia rentabilidad de las operaciones aéreas comerciales. Sólo se puede construir un aeropuerto de las extremas caracterís-ticas de Chinchero, después de culminar completos estudios técnicos, serios, integrales y profesionales, estrictamente ajustados a las normas y recomenda-ciones internacionales (OACI), especialmente, las relacionadas al ESPACIO AÉREO.

Estimada señora Presidente del Consejo de Ministros, a la fecha, existe un cúmulo variado de temas y circunstancias relevantes, delicadas y de alta prioridad de carácter aeronáutico-técnico-operativo y de infraestructura, que se encuentran ausentes, deficitarios, menguados y/o insuficientes para los fines propuestos.

Los onerosos e inútiles estudios vigentes ---que suman un acumulado de más de cien millones de dólares, sin considerar la abultada suma que se entregaría por concepto de indemnización a Kuntur Wasi--- orientados a la construcción y operación del proyectado aeropuerto de Chinchero-Cusco representan severas e inaceptables incógnitas y hechos ilógicos que originan la situación adversa que es de completo conocimiento del señor Ministro de Transportes y Comunicacio-nes, así como del señor Contralor General de la República.

ASUNTO: Proyecto Chinchero; movimiento de tierras; caminos carreteros: equipamiento técnico periférico; previo estudio integral del ESPACIO AÉREO.

Referencia a): Mi carta del 29 de Septiembre del 2017 y cartas que contiene

Referencia b): Mi carta del 28 de Agosto del 2017 y cartas que contiene

Referencia c): Mi carta del 8 de Septiembre del 2017 y cartas que contiene

Con todo respeto me permito distraer su atención, estimado señor Contralor General de la República, a fin de saludarlo, y en conexión con mi carta de referencia a) y comunicaciones que contiene, con el propósito de ampliar los alcances expuestos, al respecto, las siguientes precisiones:

1.- En la referencia b), quedaron manifestados conceptos y prudentes juicios que recomendaban la coordinación con el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, a fin que no iniciara los trabajos de movimiento de tierras en el polígono de terreno ya expropiado, bajo la modalidad de “obra pública”, dado que es el rubro oneroso de la obra ---diecisiete millones de metros cúbicos, en sólo estudios preliminares y empíricos-- y, prioritariamente, por la ausencia de un estudio integral-profesional del ESPACIO AEREO del área controlada del proyectado aeropuerto Chinchero; concepto relevante reiterado en el último párrafo de mi carta de referencia c); estudio que, una vez concluidos, deben definir los variados, rigurosos y matemáticos patrones de vuelo que garanticen la seguridad de las operaciones aéreas y respectiva eficiencia rentable de las diversas categorías de aeronaves que serviría: A. B. C, D, y E, según OACI, es decir, de aeronaves de línea, commuter y helicópteros, aspecto fundamental que NO EXISTE.

2.- Respecto a los caminos carreteros que darían acceso desde el polígono ya expropiado a las variadas estaciones periféricas que alojarían a las ayudas electrónicas necesarias para la orientación y guía instrumental de las aeronaves en sus precisas rutas hacia y desde el aeropuerto –estaciones periféricas que HOY se desconocen sus exactas ubicaciones---; por ello, es oportuno reiterar el concepto expuesto en el numeral 4.-, de mi carta de referencia a), desde que el respectivo trazo físico de los indicados caminos carreteros -–y el obligado tendido paralelo de postes que debe acompañar a fin de llevar la necesaria energía eléctrica-- desde el interior del polígono ya expropiado hacia los puntos periféricos de emplazamiento de las estaciones, es decir, cruzando y atravesan-do, obligatoriamente, el HOY inexisnte CINTURON DE AMORTIGUAMIENTO, cuyo costo –-tanto de los caminos carreteros, y del citado cinturón, que tiene previstas 170 hectáreas, es otra relevante incógnita ¡

3.- Respecto a los equipos electrónicos que serían alojados en la media docena de estaciones periféricas, es de advertir que nos encontramos con el siguiente insoslayable vacío y enigma:

Según numeral 1.108, página 21, del cancelado Contrato de Concesión con Kuntur Wasi ---Junio 2014--- queda establecido lo siguiente: “Servicios de Navegación Aérea", para efectos del presente Contrato, son los servicios identificados en el Anexo 3 que serán prestados por CORPAC”; y en la página 135, se expone:

“9-- Servicios de radioayudas: basados en sistemas de aterrizaje por instrumentos (lLS), radiofaro (VOR/DME), NDB, GNSS y otros sistemas y estrategias que se estén desarrollando a favor de la navegación aérea”.

Así mismo, en el Anexo 10, página 290, se declara: “3,7 -Equipos de Navegación Aérea de! Aeropuerto: Son los equipos que serán adquiridos, instalados y puestos en funcionamiento por el CONCEDENTE, actuando a través de CORPAC, y que son necesarios para la prestación de los Servicios de Navegación Aérea, los cuales estarán a cargo de CORPAC”.

Es más, en las páginas 295 y 296, del referido Contrato de Concesión, se consigna: “Octavo e--.: Obligaciones de CORPAC: “Todos los Equipos de Navegación Aérea del Aeropuerto serán conservados, operados, mantenidos y repuestos por CORPAC. En el supuesto que en un futuro se requieran otros equipos de navegación aérea, será también de cargo de CORPAC su adquisición, instalación y mantenimiento.—

f-. Mantener, habilitar y conservar las vias de acceso a las instalaciones aeronáuticas (lLS, VOR, DVOR, DME, NDB, M-LAT, ADS-B, Comunicaciones, Meteorología, Ayudas Luminosas), que se encuentren fuera del Area de la Concesión.

g- CORPAC deberá encargarse de su reposición y de la adquisición e instalación de los equipos de navegación aérea que se requieran en un futuro y que sean necesarios para la operación del aeropuerto”.

En otras palabras, CORPAC ---según el Contrato ya cancelado con Kuntur Wasi-- es quien tiene la obligación y responsabilidad de los estudios, adquisición, instalación, operación, seguridad y sustitución ---por cuarenta años-- de los equipos técnicos, vías de acceso, construcción de las instalaciones emplazadas fuera del polígono del aeropuerto, exigencia y severa responsabilidad, la misma que no encuentra respuesta a la siguiente interrogante:

¿CÓMO Y DONDE CORPAC PODRÁ DETERMINAR LA ADQUISICIÍON DE LOS TERRENOS DESTINADOS A LA INSTALACIÓN Y EMPLAZAMIENTOS DE LAS ANTENAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS PERIFÉRICOS A OPERAR, SI NO EXISTE EL ESTUDIO INTEGRAL-PROFESIONAL DEL ESPACIO AÉREO DEL ÁREA CONTROLADA DE SU REPONSABILIDAD QUE LE INDIQUE Y SUMINISTRE, CON PRECISIÓN MATEMÁTICA, EN EL TERRENO, LAS RESPECTIVAS COORDENADAS DE UBICACIÓN DE CADA UNA DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES?

A lo que se suma la obligación ineludible de dar cumplimiento a lo prescrito por la Tabla A5-1, del Apéndice 5, del Anexo 14, de la Organización Mundial de Aeronáutica Civil, OACI, del que somos suscriptores, que establece como error máximo en el terreno -–de acuerdo y referido a exactas coordenadas--- de no mas de tres metros en los emplazamientos precisos que albergan ayudas electrónicas.

