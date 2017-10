Al finalizar el mes de septiembre de 2017, la asignación por concepto de canon y sobrecanon petrolero (CSCP) para Loreto por concepto de extracción de petróleo crudo de su subsuelo, se vio fuertemente incrementado por un efecto combinado de la actividad petrolera que subió 26% y el aumento de la cotización internacional del crudo en 3%. La mayor actividad petrolera fue favorecida por una cierta tranquilidad social en las inmediaciones de los lotes petroleros al estar en vigencia acuerdos y compromisos entre el gobierno nacional y las comunidades respecto a las atenciones a sus demandas por remediación, inversiones en proyectos de desarrollo y compensación, así como la operatividad del oleoducto, que le dieron un extraordinario toque de esperanza y abastecer de oxigeno financiero a las alicaídas arcas públicas, demacradas desde hace ya 2 años.

El precio del barril cotizado en el mercado internacional de nuestros productos petroleros que forman parte de la canasta de hidrocarburos líquidos, vienen mostrando una ligera y progresiva ganancia en su valor y la tendencia es romper la barrera de los US$/barril 50 en el mes de octubre fortalecido por los acontecimientos naturales que viene soportando el mundo y que viene empujando fuertemente la demanda hacia arriba.

Estos hechos y acontecimientos que viene ocurriendo en el entorno de la actividad petrolera, permitió que en el pasado mes de septiembre, las transferencias por concepto de CSCP mostrara una fuerte asignación que llego a duplicar la asignación respecto al mes de agosto, e incluso es 3 veces mayor respecto al mes de septiembre de 2016.

En el mes de agosto, la asignación y transferencia fue de s/.3.6 millones mientras que en el mes de septiembre el monto subió a s/.7.2 millones, aliviando las alicaídas finanzas públicas y cuyo valor no lo vieron desde el 2015, cuando la asignación mensual de las transferencias fue de s/.10 millones en promedio.

Sin embargo el encanto de la paz social en los alrededores de la actividad petrolera, y en particular del Lote 192, se vio afectada por el tema de la consulta previa ante el vencimiento del contrato de servicio que se tiene con la empresa Frontera Energy, y que el Ministerio de Cultura dijo NO a una nueva consulta sobre el mismo lote que se hizo en el 2015; las comunidades nativas decidieron bloquear la actividad petrolera del Lote 192 desde el día 18 de septiembre. Esta posición y al no encontrar hasta la fecha una solución pacifica, tiene un costo y un mensaje. La perdida de valor del petróleo crudo por 13 días de paralización en el mes de septiembre (del 18 al 30) es de aproximadamente s/.27 millones con el consecuente efecto sobre el valor del canon petrolero y sobre el 10% que las comunidades gozan para realizar obras mediante la modalidad de núcleos ejecutores. El mensaje es claro y clave: se debe encontrar un punto de inflexión y de reflexión sobre el futuro de la actividad petrolera en Loreto y que las comunidades decidan claramente qué es finalmente lo que quieren, más allá de remediar los daños colaterales de las malas practicas de la actividad petrolera del pasado, y que se tiene que resolver prontamente, es clave para la vida del bosque y de sus habitantes; como también se tiene que definir sobre el rol de las empresas y de su responsabilidad con el medio donde interactúan. Las compensaciones monetarias y afectaciones al oleoducto tienen una razón y un porqué, y es que muchos quieren seguir manteniendo un estatus que se ha vuelto una práctica salvaje para resolver su pronta vida en contra del progreso de muchos.