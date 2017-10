Recurrimos a la opinión de un experto constitucionalista para entender mejor las últimas declaraciones de Rajoy y Puigdemont.

La incertidumbre es hoy la nota dominante en las tensas relaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat catalana. Al día siguiente de la ambigua declaración de Carles Puigdemont en el Parlament, sigue siendo imposible determinar con claridad si ha declarado la independencia o no. Por eso mismo, la intervención de Mariano Rajoyeste miércoles ha consistido casi únicamente en requerir claridad al presidente Puigdemont sobre este punto. Al mismo tiempo, las palabras de Rajoy abren también una incógnita nueva: ¿son parte de la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución Española, que supone, de facto, la intervención de la autonomía de Cataluña?

Para entender mejor este laberinto de interpretaciones y ambigüedades, y tratar de atisbar los significados reales, hemos recurrido al experto constitucionalista Guillermo Dionis, socio del despacho de abogados Ejaso ETL Global.

Hemos preguntado a nuestro invitado si, en su opinión, las palabras de Mariano Rajoy corresponden a la aplicación del artículo 155. A su modo de ver "es muy complicado dar una respuesta certera sobre si se ha aplicado o no. Por un lado, lo que ha dicho el presidente del Gobierno es previo a la aplicación del 155, y sin embargo el artículo 155 dice que el primer paso de su activación es hacer un requerimiento al presidente del gobierno autonómico, con lo cual podemos decir que dado que no existe aun ninguna referencia a cuales podrían ser las medidas ni ninguna referencia al Senado -que es quien lo tiene que autorizar-, yo creo que no se ha activado definitivamente". Guillermo Dionis ha añadido que la situación podría calificarse de "confusa".

Sobre la otra gran incógnita de la jornada, la de la ambigua declaración de independencia de Puigdemont, Dionis reconoce que "es prácticamente imposible saber si ayer se declaró o no la independencia de Cataluña en el Parlamento Catalán. Lo que se hizo después fue firmar un documento privado en el que sí se declaraba la independencia, pero fue un documento privado que no se va a publicar en el boletín de las Cortes Catalanas, que no va a ser en ningún caso el documento de proclamación de la independencia de Cataluña… con lo cual, lo que hizo ayer Carles Puigdemont no se puede decir que fuera una declaración de Independencia, y precisamente por eso es por lo que Rajoy en la carta le pide explicaciones sobre el tema".

Guillermo Dionis cree, además, que el presidente del gobierno español "está siendo prudente, porque lo único que está haciendo es preguntar sobre la confusión que ayer generó Puigdemont. No está amenazando con ninguna medida, lo único que está preguntando es qué fue lo que pasó ayer para poder adoptar las medidas legales convenientes. Está siendo, probablemente, bastante comedido", concluyó.

