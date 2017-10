(Aeronoticias) "Hildebrant en sus trece", en su edición del viernes 6 del presente publica a toda página el tema sobre la falta de infraestructura que adolece el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez" lo que ha sido criticado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en el evento Aviation Day que se desarrolló en Lima el 28 de Setiembre último.

Al día siguiente Aeronoticias transcribió la autorizada opinión del vicepresidente regional para las Américas de IATA, Peter Cerda, manifestando que el Jorge Chávez " ya estaba saturado, lo que limita la expansión de las aerolíneas que se ven obligadas a aterrizar en su única pista de vuelos".

" Si no se apuran - precisó Cerda - Lima perderá definitivamente su condición de hub frente a otros aeropuertos de la región como Colombia y Panamá", agregando que esto no sólo es responsabilidad de la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) si no también del gobierno peruano".

En las declaraciones que formuló el representante de IATA para Aeronoticias se refirió también al aeropuerto de Pisco, calificándolo como " un elefante blanco" porque no cumple sus fines debido al desinterés por utilizarlo.